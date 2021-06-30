Обвиняемая в мошенничестве депутат Хараидзе прекратила голодовку в столичном СИЗО

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Обвиняемая в мошенничестве муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе прекратила голодовку в столичном СИЗО, которую она начала в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Евгения Григорьева.

"Сегодня была у Кетеван. Кети чувствует себя хорошо, голодовку прекратила 28 июня. Вторую вакцинацию [от] COVID-19 врач, наблюдающий ее в СИЗО, рекомендовал делать не раньше [чем через] 10 дней после дня окончания голодовки. Пока наблюдаться. Организм, конечно, очень ослаб: голодовка, сильнейший стресс от всего этого беззакония. Апелляционную жалобу к рассмотрению так и не назначили, несмотря на резонанс. Если до пятницы ничего не изменится, подаем жалобы в квалификационную коллегию судей и председателю Мосгорсуда",- сказала защитник.

Ранее сообщалось, что Хараидзе, арестованная по делу о мошенничестве, не признает вину и объявила голодовку в СИЗО-6. При этом, находясь на свободе, она привилась первым компонентом вакцины, а с вводом второго компонента в медсанчасти изолятора возникли проблемы.

Хамовнический суд Москвы арестовал ее до 13 августа, ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но затем стала подозреваемой. В ходе обысков у Хараидзе в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. рублей. Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году.