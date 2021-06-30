Белорусского журналиста Александрова обвинили в государственной измене

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено новое обвинение - в измене государству. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в среду.

"Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову 30 июня предъявлено новое обвинение - по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса ("Измена государству")", - сообщила ассоциация. Эту информацию подтвердил ТАСС и его адвокат Антон Гашинский. По данной статье Александрову может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Александрова, который был задержан вместе со своей девушкой Ириной Злобиной в январе текущего года, обвинили по ч. 1 и 2 ст. 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Правоохранительные органы сообщали, что Александрова подозревают в финансировании несанкционированных акций протеста в республике, которые проходили после президентских выборов 9 августа 2020 года. По версии следствия, журналист получал из-за рубежа деньги и оплачивал протестующим штрафы. После его задержания в офисе белорусского информационного агентства БелаПАН, где раньше работал Александров, прошел обыск. Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - шесть месяцев, они истекает 12 июля.

Александров является исследователем медиасферы, работал в качестве тренера в школах медиаменеджмента ряда стран. Ранее он был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов, также работал замдиректора агентства БелаПАН. В 2014 году основал интернет-ресурс "Белорусский журнал".