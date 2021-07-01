Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 18

МАЙАМИ /штат Флорида/, 1 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 18 человек. Об этом сообщила в среду журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Со [времени] последнего брифинга, к сожалению, мы нашли тела еще двух погибших. Число погибших составляет 18", - сказала она. Кава уточнила, что двое погибших - дети в возрасте четырех и 10 лет. По словам Кавы, неизвестной остается судьба 145 человек.

Глава округа отметила, что Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о возможности формирования тропического шторма. По словам Кавы, в ближайшее время это, вероятно, не окажет влияния на поиски выживших. Как она уточнила, "пока слишком рано" говорить о том, помешает ли непогода проведению операции к началу следующей недели.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.