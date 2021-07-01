По меньшей мере 486 человек могли умереть из-за аномальной жары на западе Канады

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 486 человек могли стать жертвами аномальной жары, которая установилась в западной провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, за последние пять дней полиция зафиксировала 486 случаев внезапной смерти граждан, в частности, в таких городах, как Ванкувер, Барнаби и Суррей. Предположительно, смерть этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

По данным местного метеобюро, во вторник в городе Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до рекордных 49,5 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии был зафиксирован в 1941 году и составил 44,4 градусов Цельсия.

В понедельник канадское национальное метеобюро сообщило, что в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.

Власти указанных регионов объявили соответствующие предупреждения. Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.