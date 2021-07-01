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Три человека пострадали при взрыве газа в Махачкале

Дом частично разрушен

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале, дом частично разрушен, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Около 02:00 мск в Махачкале по улице Карабудагова в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен", - сообщил собеседник.

По его словам, в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. Официальными комментариями спасательных служб ТАСС пока не располагает.

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