Киллер "орехово-медведковской" группировки попросил суд перевести его в колонию-поселение

ТАСС, 1 июля. Один из участников так называемого орехово-медведковского преступного сообщества Александр Пустовалов ("Саша-солдат"), отбывающий наказание за убийства, совершенные в 1990-х годах, просит Нелидовский межрайонный суд Тверской области перевести его со строгого режима в колонию-поселение. Как уточнили ТАСС в суде, заседание назначено на четверг вторую половину дня.

"Рассмотрение ходатайства Пустовалова Александра Сергеевича об изменении ему вида исправительного учреждения, назначенного по приговору - о переводе из колонии строгого режима на колонию-поселение, - назначено на 1 июля, в 16:00 мск", - сказала собеседница агентства.

По данным газеты "Коммерсантъ", в колонии у него было диагностировано тяжелое заболевание. Неотбытый срок Пустовалова составляет около 2,5 лет, уточняет издание. В газете также отмечают, что за время отбытия наказания на Пустовалова было наложено 80 взысканий, но все они были погашены.

В 2016 году Пустовалов был признан виновным в убийствах шести человек, совершенных в 1990-х годах, и с учетом наказания, назначенного по предыдущему приговору в 2005 году с участием коллегии присяжных заседателей, осужден к 24 годам колонии строгого режима. Таким образом общий срок наказания ему был увеличен судом на один год. Пустовалов вину признал полностью.

Как установил суд, в начале 1990-х годов на территории Москвы действовало преступное сообщество, в состав которого входили "ореховская" и "медведковская" вооруженные банды. Они осуществляли контроль над предпринимателями и экономической деятельностью их предприятий, а также вымогали деньги за предоставление криминальной защиты. С 1995 по 1996 год Пустовалов в составе группировки убил шесть человек в Москве и Подмосковье с помощью огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В состав преступного сообщества входило более 30 человек. В отношении них с 2004 года по настоящее время вынесено уже более десятка обвинительных приговоров.