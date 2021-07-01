В Амурской области количество подтопленных домов уменьшилось за сутки на 257

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Более 250 домов в Амурской области за сутки освободились от воды, почти 500 строений продолжают находиться под воздействием паводка, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

"По состоянию на 1 июля, в 24 населенных пунктах девять муниципальных образований Амурской области подтоплены 493 жилых дома. За минувшие сутки от воды освободились 257 жилых домов", - говорится в сообщении.

Остаются подтопленными 1 564 приусадебных участка, это на 174 участка меньше, чем сутками ранее. В воде продолжают находиться 19 участков автомобильных дорог, шесть мостов. Без автомобильного сообщения остаются пять населенных пунктов в Магдагачинском, Благовещенском и Свободненском районах. Организовано девять лодочных переправ.

По данным правительства Амурской области, за сутки на всех участках Амура зафиксирован спад уровня воды, исключение - район села Иннокентьевка, здесь за сутки вода прибавила 16 см. Зея в районе Благовещенска стала ниже на 41 см, опустившись ниже отметки "опасное явление".

По предварительной оценке, паводком повреждено почти 430 км дорог, 14 водопропускных труб и шесть мостов. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрия Лучникова, специалисты приступают к ликвидации последствий на тех поврежденных участках, с которых вода уже сошла. "Всего в ближайшее время планируется восстановить 50 км дорог, один мост, пять водопропускных труб", - цитирует пресс-служба слова Лучникова.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По прогнозам специалистов, гребень паводка смещается в соседнюю Еврейскую автономную область (ЕАО).