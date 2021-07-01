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Обрушение здания во Флориде

Власти Флориды ожидают, что Байден встретится со спасателями на месте обрушения дома

Глава округа Даниэлла-Ливайн Кава отметила, что президент США сделал все, о чем просили местные власти

МАЙАМИ /штат Флорида/, 1 июля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Власти округа Майами-Дейд ожидают, что президент США Джо Байден в ходе своего визита в город Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида) посетит место обрушения жилого дома и своими глазами увидит поисково-спасательную операцию. Об этом сообщила в разговоре с ТАСС глава округа Даниэлла-Ливайн Кава.

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По ее словам, глава Белого дома, вероятно, "прибудет на место происшествия, увидит людей за работой, поговорит с членами семей" погибших или тех, чья судьба остается неизвестной.

"Президент Байден оказывал невероятную поддержку с первого дня, спрашивал какая помощь нужна", - отметила Кава и добавила, что глава американского правительства сделал все, о чем просили местные власти.

"Увидим, как это будет, важнее всего, чтобы страна знала, что здесь происходит", - резюмировала она.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 18 человек, судьба еще 145 остается неизвестной.

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