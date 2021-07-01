Около 20 экспертиз назначено по делу о гибели 12 работников водоканала под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Следствие назначило около 20 экспертиз по делу о гибели 12 работников водоканала в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области. Об этом в четверг рассказала ТАСС адвокат Инна Трифонова.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще 8 человек были госпитализированы. Позже два человека умерли в медицинском учреждении. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В рамках дела суд арестовал главного инженера водоканала Юрия Полякова.

"Назначено порядка 20 экспертиз: трудовая, техническая, судебно-медицинская, по каждому трупу будет отдельная экспертиза", - рассказала Трифонова.

По словам адвоката, защита пока не понимает, в чем подозревают Полякова. "Мой подзащитный показания еще не давал. Мы не знаем, что говорить, не знаем, в чем нас обвиняют. Он все сделал в пределах своих должностных полномочий. Он не знал, что начались эти работы, потому что начальник участка этих очистных [сооружений] Гаврилова, которая тоже погибла, даже диспетчера не поставила в известность", - сказала адвокат.

В настоящее время, по словам защитника, дело возбуждено по факту гибели рабочих. При этом по завершении экспертизы подозреваемой по делу, помимо Полякова, может стать и погибшая начальник очистных сооружений. "Естественно, в связи со смертью прекратят в отношении нее дело, а он Поляков [будет отвечать] за свое", - сказала собеседница. Она добавила, что следователи считают, что Поляков проявил бездействие, которое повлекло смерть рабочих.

Уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом передано следователям центрального аппарата СК. Ранее директор Таганрогского водоканала Евгений Плетменцев сообщал, что следователи провели на предприятии выемку документов. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Роструд, который также провел проверку инцидента, признал произошедшее несчастным случаем на производстве.