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В ДТП в Ростовской области погибли пять человек

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила обгона и столкнулся со встречным автомобилем "ГАЗ-2713"
© Отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Polo и "ГАЗ-2713" произошло на автодороге Котельниково - Песчанокопское в Сальском районе Ростовской области. В результате столкновения погибли пять человек, в том числе 4-летняя девочка, сообщили в четверг журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в среду около 23:30 мск на 181-м км автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, ехавший в сторону Котельниково, нарушил правила обгона и столкнулся со встречным автомобилем "ГАЗ-2713".

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель автомобиля Volkswagen Polo 1990 года рождения и его пассажиры - женщина 1981 года рождения и 4-летняя девочка, а также водитель автомобиля "ГАЗ-2713" 1961 года рождения и его пассажир - мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, добавили в отделе пропаганды.

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