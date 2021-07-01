Два пропавших в Архангельской области рыбака найдены погибшими

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Два рыбака найдены погибшими на озере в Холмогорском районе Архангельской области. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112.

"В Холмогорском районе найдены погибшими двое рыбаков. Тела мужчин 1958 и 1960 годов рождения были найдены в озере. Спасатели извлекли тела погибших из воды и передали сотрудникам полиции", - сказали в пресс-службе.

Об исчезновении двух жителей Северодвинска 29 июня сообщила супруга одного из них. Мужчины уехали на Хайнозеро 26 июня и не выходили на связь. К месту предполагаемого нахождения пропавших выехали спасатели областной службы спасения. В избе на озере были обнаружены личные вещи рыбаков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.