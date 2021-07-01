Подозреваемых в хищении денег сотрудников Фонда сохранения родных языков РФ задержали

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали по подозрению в хищении более 10 млн рублей исполнительного директора Фонда сохранения и изучения родных языков народов России и его заместителя. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне задержаны исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ и его заместитель, которые подозреваются в мошенничестве с бюджетными деньгами, более 10 млн рублей, выделенными фонду Министерством просвещения России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию с заявлением о хищении денег обратилась сотрудница этого фонда. В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в 10 новых эпизодах хищения на общую сумму более 8,3 млн рублей.