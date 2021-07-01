В Братске 16-летняя девушка на улице убила ножом 14-летнего подростка

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 16-летней девушки, которая убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в городе Братске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"В Братске задержана несовершеннолетняя, совершившая убийство подростка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"", - говорится в сообщении.

14-летний подросток с друзьями гулял на площади у драматического театра. У него произошла ссора с 16-летней девушкой, которая в ходе конфликта достала из кармана нож-бабочку и ударила им подростка. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавший умер по дороге в больницу. Девушка скрылась с места преступления, но полицейским удалось задержать ее по горячим следам.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГУ МВД России уточняет, что инцидент произошел вечером 30 июня. Девушка является жительницей поселка Кузнецовка Братского района.

"Она неоднократно попадала в поле зрения полиции за различные противоправные деяния и антиобщественное поведение, но с учетом возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Инспекторы по делам несовершеннолетних в течение нескольких лет вели с подростком, воспитываемым в многодетной семье, профилактическую работу", - сообщила пресс-служба полиции.

Прокуратура началу проверку условий жизни и воспитания подозреваемой и погибшего.