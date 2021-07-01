Внедорожник пробил ограждение моста и упал на железную дорогу в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Внедорожник Toyota пробил ограждение моста и упал на железную дорогу в Приозерском районе Ленинградской области, в результате инцидента пострадали три человека, которые находились в салоне, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Машина Toyota Land Cruiser пробила ограждение и рухнула на железнодорожные пути на перегоне Кузнечное - Хийтола. За рулем был мужчина, в салоне еще несколько человек, всех повезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил ТАСС, что в салоне помимо водителя находились еще два человека. Инцидент, по его словам, произошел около 01:15 мск в четверг.

"Разбитую машину с путей в настоящее время убрали, помех движению [поездов] нет", - отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.