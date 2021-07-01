СК обвинил учредителей аграрного кооператива под Челябинском в мошенничестве с субсидиями

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области предъявил учредителям сельскохозяйственного кооператива обвинение в мошенничестве на 14 млн рублей с субсидиями по областной программе поддержки молочного животноводства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Двум учредителям сельскохозяйственного кооператива из Октябрьского муниципального района Челябинской области предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления" УК РФ. <...> Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год учредители, для того чтобы получить субсидии по областной целевой программе, предоставили в Министерство сельского хозяйства Челябинской области фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива. При этом фактически молоко купили у других источников, а не у членов кооператива, поэтому получить субсидии права не было. Областному бюджету причинили ущерб на 14 млн рублей. После получения субсидий 7 млн рублей обвиняемые разместили на банковских счетах.

В ходе расследования уголовного дела следователь СК примет меры по полному возмещению в бюджет причиненного ущерба.