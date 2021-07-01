В Казани за выдачу лицензий за взятки задержали начальника отдела республиканского ГУ МЧС

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Начальник отдела организации надзорных мероприятий МЧС России по Татарстану заподозрен в создании преступной схемы по выдаче за взятки лицензий на ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Об этом сообщили в УФСБ по Татарстану.

"Задержан начальник отдела организации надзорных мероприятий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Сунгатуллин Л. Ф., 1987 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела в отношении директора ООО "Мой дом" Разуваева.

Как рассказали в ведомстве, в регионе выявлена группа руководящих сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Татарстану, причастных к организации преступной схемы по выдаче за взятки лицензий МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.