В Крыму мальчик погиб после падения на него футбольных ворот

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 10-летнего мальчика в результате падения на него футбольных ворот в крымском Джанкое, сообщили в пресс-службе СК РФ. В связи с делом сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации города.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следствием установлено, что на спортивной площадке по улице Нестерова произошло падение металлических футбольных ворот на 10-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей городских властей, в имуществе которых находятся упавшие футбольные ворота. "Указанные обстоятельства стали результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами УЖК и ЖХ администрации г. Джанкоя", - уточнили в пресс-службе.

Следователями также проведены обыски по данному делу, были изъяты документы в офисе фирмы-подрядчика.

По поручению прокуратуры республики Крым также проводится проверка данного происшествия.