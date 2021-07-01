Дома около 2 тыс. человек остались без газа в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. На газораспределительном пункте в городе Бор Нижегородской области произошел пожар, в результате дома около 2 тыс. человек остались без газа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Поступила заявка о возгорании газораспределительном пункте. Обнаружено возгорание пункта, принадлежит частному лицу, ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" не обслуживается. Отключено высокое давление, около 2 тыс. потребителей отключены", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону добавили, что в 06:54 мск поступило сообщение о возгорании у населенного пункта Пумра в городском округе город Бор.

"В 8:58 пожар ликвидирован на площади 160 кв. метров. На месте работали подразделения 20 ПСО в количестве десяти человек и трех единицы техники. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.