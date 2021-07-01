Полицейский в Красноярском крае застрелил бросившегося на девочку медведя

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Лейтенант полиции застрелил медведя, зашедшего в поселок Брянка в Красноярском крае и бросившегося в сторону идущего по улице 13-летнего ребенка. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным полиции, девочка возвращалась домой с детской площадки. На одной из улиц она внезапно заметила медведя, который вышел в населенный пункт. Она попыталась бесшумно скрыться из виду, но животное ее увидело и бросилось в ее сторону. Испугавшись, ребенок спрятался в близлежащем доме, в котором проживает пожилая женщина.

"Девочка немедленно позвонила на личный телефон Артуру Кузьменко - участковому уполномоченному полиции, который обслуживает поселок. Лейтенант полиции, моментально сориентировавшись, взял личное охотничье ружье и выехал на место происшествия. В районе дома №39 по улице Нагорной сотрудник ОВД обнаружил животное и попытался его отогнать, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Участковому пришлось четыре раза выстрелить из оружия, чтобы обезвредить животное, в результате медведь был убит", - сообщили в главке.

Девочка доставлена к родителям. В результате происшествия жители поселка не пострадали.