В России выявили более 220 тыс. водителей в состоянии опьянения с начала года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции выявили с начала 2021 года более 220 тысяч водителей, которые в момент управления автомобилем находились в состоянии опьянения. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"У нас огромное количество нетрезвых водителей - более 220 тысяч выявлено в состоянии опьянения. Если говорить в целом, то идет снижение, но удельный вес очень высок. Я надеюсь, что этот фактор будет искореняться, люди четко будут понимать, что находятся в трезвом уме [за рулем]", - сказал он.

Также Черников отметил, что выявлять нетрезвых водителей помогают обычные граждане, которые сообщают в полицию о том, что некоторые водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По данным ГИБДД, по итогам пяти месяцев этого года на российских дорогах зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, числа погибших в них людей - на 13,2%, раненых - на 8%. Также уменьшилось количество ДТП с участием пешеходов (на 6,9%), отмечается в этом году и сокращение числа выездов на встречную полосу (на 0,39%).