В Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации МКУ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения, задержали в Белгороде. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") в Белгороде задержаны семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку и причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавшие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан", - сообщили в ЦОС.

У задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 ("Вовлечение в деятельность экстремистского сообщества"), ч. 2 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 2 ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Преступная деятельность двух человек дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

ФСБ с начала года провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников МКУ. В общей сложности с марта в России были задержаны более 50 неонацистов. Так, в марте в Геленджике и Ярославле сотрудники ФСБ задержали 14 участников МКУ, созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев. В апреле в девяти российских городах были задержаны еще 16 сторонников этой организации, которые готовили подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан. В мае в Саратове также были задержаны 14 участников украинской радикальной группировки.