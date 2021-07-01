Главаря неонацистской ячейки МКУ арестовали в Белгороде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лидера украинской неонацистской ячейки МКУ арестовали в Белгороде, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СК.

"Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом", - отметили в ведомстве. Всего в Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации.

Главарь ячейки - 21-летний житель Белгородского района. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек, разделяющий экстремистские идеи о превосходстве европейской расы над всеми иными, в социальных сетях размещал комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности, возбуждению межнациональной розни по признакам расы и вероисповедания. В сентябре 2019 года он через свою страницу в одной из соцсетей разместил в сообществе, посвященном Второй мировой войне, комментарий, оправдывающий идеологию национал-социализма, который приговором Международного военного трибунала объявили преступным.

В августе 2020 года молодой человек создал в Белгородской области экстремистское сообщество, "целью которого было установление на территории области государства из людей "белой расы", достигнуть которого предполагалось путем совершения насильственных преступлений против представителей других национальностей, именуемых "акциями прямого действия". "Путем уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию в сообществе 16-летнего родного брата, а также трех жителей области в возрасте от 16 до 25 лет и иных лиц, разделяющих идеологию неонацизма", - рассказали в СК.

В октябре и ноябре 2020 года 16-летний участник сообщества под постом об убийстве человека другой расы написал в соцсети комментарий, призывающий к совершению подобных насильственных преступлений. В феврале и марте 2021 года 19-летний житель области разместил на своей странице в соцсети не менее трех текстовых обращений, оправдывающих совершение теракта, в результате которого погиб 51 человек.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в Белгороде задержали семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку. Они причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также к планированию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и граждан. У задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

