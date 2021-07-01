В Ингушетии задержали участника преступной группы, причастной к похищениям людей

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Силовики задержали в Ингушетии участника организованной группы, 17 лет находившегося в федеральном розыске. Группа занималась похищением людей и вымогательствами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"Сотрудниками Второго межрегионального оперативно-разыскного отдела полиции ГУ МВД России по СКФО, УУР МВД по Республике Северная Осетия-Алания при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Ингушетии проведена спецоперация по задержанию гражданина, который с 2004 года находился в федеральном розыске за совершение ряда тяжких преступлений на территории Северо-Кавказского региона", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранта доставили в Северную Осетию. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным пресс-службы, житель Ингушетии входил в состав межрегиональной организованной группы из шести человек, причастной к похищениям людей и вымогательствам. Так, в апреле 1998 года участники группы похитили жителя РСО-Алании и требовали у его родственников выкуп в 1 миллион долларов. Получив часть требуемой суммы, злоумышленники освободили заложника.

Ведомство сообщает, что в отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (бандитизм; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; похищение человека; вымогательство). Позже большинство членов группировки были задержаны полицейскими и приговорены судом к различным срокам заключения.