Дело в отношении Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения еще не назначена. В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета").