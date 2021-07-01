Под Белгородом задержаны контрабандисты, перешедшие границу с Украиной с наркотиками

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Белгородской области подозреваемых в контрабанде наркотиков из Украины, говорится в сообщении на сайте "МВД-медиа".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в хуторе Клиновый Белгородской области задержали двух граждан. В их автомобиле полицейские обнаружили около четырех килограммов неустановленного вещества, расфасованного в 17 свертков. По результатам экспертизы часть изъятого признана наркотическим средством марихуаной", - сообщается на сайте со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, мужчины пешком перешли границу с Украиной, затем они собирались отвезти наркотики в Московскую область для продажи. В задержании контрабандистов участвовали полицейские и сотрудники ФСБ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства"). Обвиняемые заключены под стражу. Продолжается расследование уголовного дела и экспертиза других обнаруженных у них наркотиков.