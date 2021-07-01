Житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейского, получил условный срок

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска приговорил к полутора годам условно Виталия Бердникова, который 23 января 2021 года на несанкционированной акции протеста кинул бутылкой в полковника полиции. Об этом говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

"Центральный районный суд признал Бердникова виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года", - говорится в сообщении. 23-летний житель Красноярска был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В январе 2021 года региональный главк МВД сообщал, что после акции протеста был задержан ранее судимый мужчина, который 23 января травмировал полицейского. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, первая судимость у мужчины была не по тяжелой статье и была погашена. Он раскаялся и принес извинения за свои действия.