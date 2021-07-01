За полгода через Тюменскую таможню прошло на треть больше контрабанды наркотиков в России

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Количество выявленных таможенными органами фактов контрабанды наркотических средств и других запрещенных веществ увеличилось на треть за полгода по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе тюменской таможни в четверг.

"В первом полугодии 2021 года количество выявленных таможенными органами уральского таможенного управления фактов контрабанды наркотических средств и иных запрещенных веществ увеличилось на треть. Предотвращено проникновение в незаконный оборот на территории Российской Федерации более 12,5 кг запрещенных веществ. При этом практически вся контрабанда была обнаружена в почтовых отправлениях. Лица, совершившие контрабанду, задержаны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участились случаи попыток ввоза партий наркотиков в особо крупном размере, в структуре изъятых веществ превалируют наркотические средства, изготовленные в лабораторных условиях.

Как отметили в таможне, большой вклад в обнаружение наркотических средств вносят служебные собаки. "С начала года при участии кинологов из незаконного оборота изъято более пяти кг наркотических средств и их прекурсоров, более 4 тыс. единиц лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, запрещенных к ввозу на территорию РФ", - пояснили там.