СК возбудил дело в отношении директора иркутского детдома, где подросток насиловал детей

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. СК возбудил два уголовных дела по итогам проверки в иркутском детдоме, где подросток подозревается в изнасиловании воспитанников. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления СК по Иркутской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутск", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директору было известно, что 12-летний воспитанник учреждения совершил противоправные действия, но она не сообщила об этом в правоохранительные органы, а только организовала внутреннее служебное расследование. "Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления", - сообщила пресс-служба.

Директор детдома задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Со 2 июля она отстранена от должности. Подозреваемый в изнасиловании подросток находится в психиатрической больнице на обследовании.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. В апреле 2021 года в министерство социального развития, опеки и попечительства региона, а также в приемную президента в Иркутской области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя центра. Было проведено служебное расследование, материалы переданы в СК.