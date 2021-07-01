Адвокат заявил, что в материалах дела Сафронова не фигурирует гражданин Чехии Лариш

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гражданин Чехии Мартин Лариш не фигурирует в уголовном деле о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова - в тех материалах дела, с которыми смогла ознакомиться защита обвиняемого, упоминаний о нем нет. Об этом журналистам в четверг рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Никаких данных у нас на сегодняшний день нет, что Лариша как-то привлекли к этому делу, в качестве кого-либо. За его судьбой мы не следим, так как находимся в России, возможности приехать и встретиться с ним в Чехии или где-то еще у нас нет", - сказал защитник.

Ранее источник ТАСС в разведывательном сообществе утверждал, что гражданин Чехии Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. По данным источника, в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove Noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником, утверждал источник. По его словам, регулярное общение гражданина Чехии с Сафроновым подтверждается, в частности, фотографиями в соцсетях.

Сам Сафронов позднее в интервью газете "Коммерсантъ" подтвердил свое знакомство с Ларишем, но опроверг какую-либо шпионскую работу на этого человека.

"Могу подтвердить, что мой знакомый из Чехии - это журналист Мартин Лариш <...> Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", - цитирует издание Сафронова. Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц". "Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет - то нет. Это было просто, никакой обязаловки", - подчеркнул Сафронов.

"Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма - разведывательными заданиями", - объяснил он.