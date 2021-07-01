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Дело в отношении Сергея Фургала

СК просит продлить арест Фургала до 7 октября

Заседание по этому ходатайству назначили на 5 июля
Сергей Фургал (в центре) Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Сергей Фургал (в центре)
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Московский городской суд продлить еще на 3 месяца срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание по ходатайству СК назначено на 5 июля.

"В Московский городской суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И., назначено рассмотрение на 5 июля в 10:30 мск, - сказал собеседник агентства. - Фургалу следствие просит суд продлить срок содержания под стражей до 7 октября 2021 года".

В этот же день на 11:45 мск в Мосгорсуде пройдет заседание по жалобе на продление ареста, вынесенное Басманным судом Москвы 3 июня.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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