СК просит продлить арест Фургала до 7 октября

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Московский городской суд продлить еще на 3 месяца срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание по ходатайству СК назначено на 5 июля.

"В Московский городской суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И., назначено рассмотрение на 5 июля в 10:30 мск, - сказал собеседник агентства. - Фургалу следствие просит суд продлить срок содержания под стражей до 7 октября 2021 года".

В этот же день на 11:45 мск в Мосгорсуде пройдет заседание по жалобе на продление ареста, вынесенное Басманным судом Москвы 3 июня.