В Ингушетии силовики проверяют сообщения об избиении в интернате ребенка-инвалида

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ингушетии и сотрудники следственного управления СК РФ по региону проводят проверку по появившемуся в соцсетях видео, на котором работница дома-интерната для детей-инвалидов бьет одного из воспитанников.

"В следственном управлении СК РФ по республике инициировано проведение доследственной проверки публикации и видеозаписи о применении работницей ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" физического насилия в отношении опекаемого", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, надзорным ведомством также проводится проверка по данному факту, которая на данный момент выявила, что на видеозаписи не присутствует сотрудница дома-интерната.

"Установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых", а не работники учреждения. Более того, в рамках проверочных мероприятий следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медицинских работников проведено освидетельствование всех воспитанников учреждения. Фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Вместе с тем, в настоящее время прокуратурой республики с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка исполнения в учреждении трудового законодательства, а также требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных в организации и соблюдение условий их содержания.