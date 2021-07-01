На Мозырской ТЭЦ в Белоруссии произошла авария

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Авария произошла в четверг на Мозырской ТЭЦ (Гомельская область), которая является основным поставщиком тепла для Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает телеканал СТВ.

По данным канала, на предприятии работает специальная комиссия по расследованию инцидента, Известно, что утром "произошел прорыв паропровода на котле №1, в результате наружу вырвался пар температурой 550 градусов Цельсия". Пострадавших нет.

Подачу тепла в систему восстановили в течение часа, однако на запуск турбины понадобится несколько дней. Теплоснабжение и электроснабжение города и НПЗ уже восстановлены.

На Мозырском НПЗ отметили, что ЧП не оказало значительного влияния на технологические процессы, оно работает в штатном режиме. Объемы "электрогенерации ТЭЦ полностью замещены поставками электричества от подстанции 330кВ "Мозырь".