Адвокат Сафронова заявил, что в рамках дела не было очных ставок с российскими чиновниками

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи не проводили никаких очных ставок с какими-либо российскими чиновниками в рамках дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом в четверг рассказал журналистам его адвокат Дмитрий Катчев.

"Никаких очных ставок или встреч с известными или неизвестными российскими чиновниками не проводилось. В материалах дела, с которыми мы ознакомились, они не фигурируют", - сказал он.

Утром 7 июля 2020 года советник главы Роскосмоса был задержан возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.