В Самарской области задержали шестерых членов ОПГ

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи пресекли деятельность ОПГ в Самарской области, члены которой занимались вымогательством, убийствами, торговлей оружием и наркотиками. В состав преступной группы входили шесть человек, среди которых бывший начальник криминальной милиции ОВД Новокуйбышевска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подтверждено участие как минимум шести членов преступной группы", - рассказал собеседник агентства. Им предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном сбыте наркотических веществ, оружия и боеприпасов, убийстве и поджоге имущества.

По версии следствия, в марте 2010 года обвиняемые решили завладеть имуществом стоимостью 40 млн рублей местного жителя, находившегося в СИЗО Новокуйбышевска. Для этого ему были подброшены наркотики через подставное лицо, которого затем убили, чтобы не допустить огласки.

Также в феврале 2020 года члены ОПГ вымогали у заместителя директора самарской строительной фирмы 1 млн рублей ежемесячно, угрожая ему и членам его семьи. Но попытка вымогательства оказалась безуспешной, так как обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо этого, установлено участие обвиняемых в жестоком избиении местных жителей, а также поджогах автомобилей. Следователи устанавливают причастность других лиц к участию в ОПГ. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.