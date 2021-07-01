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Спасатели эвакуируют туристов из Воронежа, запросивших помощи со склона Эльбруса

У одного из путешественников развилась горная болезнь

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют на поляну Азау со склона Эльбруса туристов из Воронежа, запросивших помощи с высоты около 5,5 тыс. метров, сообщил ТАСС в четверг представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Двое туристов из Воронежа 1976 и 2005 годов рождения (отец и сын) после восхождения на Эльбрус при спуске на высоте около 5,5 тыс. метров запросили помощи спасателей. В настоящее время сотрудники отряда спускают их на поляну Азау, у сына горная болезнь, но сейчас уже чувствует себя лучше", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что путешественники не зарегистрировались у спасателей.

Информация о ЧП поступила около 11:30 мск, сообщалось, что двое туристов запросили помощи МЧС на Эльбрусе с высоты 5,5 тыс. метров, почувствовав недомогание и не имея возможности спуститься с горы самостоятельно.

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РоссияКабардино-Балкария
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