Суд на Урале пересмотрит дело четырех экс-полицейских, осужденных за избиение подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Суд на Урале пересмотрит дело в отношении четырех бывших полицейских, которых год назад признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к реальным срокам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Синарского районного суда Каменска-Уральского (Свердловская область) в четверг, все материалы уже поступили.

"Да, дело уже поступило на пересмотр. Заседание еще не назначено", - уточнили в пресс-службе суда.

В марте 2020 года четырех бывших сотрудников полиции приговорили к срокам от трех до четырех лет лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, они избивали несовершеннолетних для получения признательных показаний. В итоге один из подростков написал явку с повинной, оговорив себя в причастности к краже телефона и банковской карты.