В Воркуте возбудили уголовное дело из-за свалки с ртутьсодержащими лампами

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. В Воркуте обнаружили несанкционированную свалку строительных материалов вперемешку с отработанными ртутьсодержащими лампами. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", говорится в сообщении прокуратуры Коми.

"Прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами I и II классов опасности, в ходе которой установлен факт размещения строительных отходов вперемешку с отработанными ртутьсодержащими лампами в количестве свыше 150 штук. Стихийная свалка опасных отходов обнаружена в промзоне на выезде из города в сторону поселка Северный <…>. По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственный отдел по Воркуте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ", - говорится в сообщении.

В администрацию города внесли представление. Лампы перенесли в безопасное место для дальнейшей передачи в специализированную организацию на утилизацию, сообщили в прокуратуре.