Суд в Москве 7 июля начнет рассмотрение дела в отношении Олега Навального

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 7 июля начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении брата Алексея Навального Олега, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд провел предварительные слушания по делу и назначил его рассмотрение по существу на 16:30 мск 7 июля", - сказала собеседница агентства.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции, помимо Олега Навального, стали сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. Дело в отношении них будет рассматриваться отдельно.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.