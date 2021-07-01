Против главы турфирмы в Красноярске возбудили дело из-за рассуждений о подделке ПЦР-тестов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила дело административном правонарушении в отношении директора филиала туристического агентства в Красноярске, которая разместила в одной из социальных сетей ролик с информацией о возможной фальсификации c ПЦР-тестами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Красноярское" назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, которая разместила в одной из социальных сетей ролик, вызвавший широкий общественный резонанс, - сказали в пресс-центре. - В настоящее время в отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России "Красноярское" возбуждено дело об административном правонарушении".

В МВД уточнили, что в действиях женщины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации").

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что директор местного туроператора Екатерина Семенова рассказала на видео в Instagram, как советовала туристам скрыть COVID-19 при тестировании.