Полиция возбудила дело по факту избиения экоактивиста под Тамбовом

ТАСС, 1 июля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту избиения и нанесения ножевых ранений под Тамбовом экоактивисту Роману Герасимову, который протестует против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области. Об этом ссообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности. Ход работы взят на контроль руководством УМВД России по Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в четверг под Тамбовом возле своего дома в селе Березовка был избит и ранен ножом Роман Герасимов, который с жителями Дегтянского сельсовета Сосновского района Тамбовской области протестует против строительства мусорного полигона. На мужчину напали трое неизвестных, они избили его и нанесли несколько ножевых ранений, после чего Герасимов был госпитализирован в Тамбовскую областную клиническую больницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тамбовской области, медики оценивают состояние Герасимова как стабильное, угрозы жизни нет.

Как сообщается на сайте администрации Тамбовской области, в регионе создается экотехнопарк "Центральный" с полным циклом обращения ТКО, планируется построить на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тысяч тонн в год и полигон мощностью 240 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей.