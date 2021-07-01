Власти в Дагестане окажут помощь пострадавшей семье в результате взрыва в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 июля./ТАСС/. Власти Советского района Махачкалы окажут помощь пострадавшей семье в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава района Арсен Айдиев.

"Сегодня с утра с коллегами выезжали на место ЧП. Правоохранительные органы проводят свои мероприятия. После мы своими силами и с привлечением спецтехники поможем разобрать завалы. Отмечу, что мною принято решение помочь пострадавшим - выделить денежные средства из нашего резервного фонда, предусмотренные муниципальным нормативным актом. Всего будет выделено около 100 тыс. рублей", - сказал Айдиев.

По его словам, власти района находятся на постоянной связи с правоохранительными органами и медиками.

В ночь на четверг в Махачкале по улице Карабудагова в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен.