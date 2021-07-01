В полиции объяснили жесткое задержание правонарушителя в центре Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мужчина, которому при задержании в центре Москвы полицейский зажал голову между ног, до этого напал на человека с ножом, сообщается на официальном сайте столичного ГУ МВД.

Накануне в интернете появилось видео, снятое корреспондентом "Медиазоны", на котором задержанный двумя сотрудниками полиции мужчина лежит на тротуаре, а его голова зажата между ног одного из полицейских. "Вечером 30 июня в ОМВД по Басманному району поступило сообщение о том, что на Покровке неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения, после чего попытался скрыться. Стражи порядка незамедлительно направились к месту происшествия. На неоднократные требования сотрудников полиции бросить нож мужчина не реагировал. В связи с этим к нему были применены наручники и физическая сила", - говорится в сообщении.

Задержанный был пьян, пострадавшего госпитализировали. Проводится доследственная проверка.