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Под Астраханью в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали три человека

Они получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Опрокидывание микроавтобуса в кювет, в результате которого пострадали три человека, произошло в Камызякском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону в четверг.

"Сегодня в 14:40 на 41-м километре автодороги Астрахань - Образцово - Травино 59-летний водитель автомобиля "Газель" (следовал не по маршруту, ехал из автосервиса после ремонта) не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет", - сообщается в распространенном релизе.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три пассажирки микроавтобуса, которых подвозил предполагаемый виновник аварии. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Камызякскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.

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