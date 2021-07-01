Спасательные работы на месте обрушения здания во Флориде приостановили

Об этом заявила в четверг утром на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Как многие из вас могли видеть, мы вынуждены были приостановить поисково-спасательные работы из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций, - обратилась она к журналистам. - Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность наших спасателей, и возобновим работы, как только сочтем это возможным".