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Обрушение здания во Флориде
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Спасательные работы на месте обрушения здания во Флориде приостановили

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила об угрозе дополнительных обрушений

МАЙАМИ /штат Флорида/, 1 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд (штат Флорида) приостановлены из-за угрозы дополнительных обрушений.

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Об этом заявила в четверг утром на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Как многие из вас могли видеть, мы вынуждены были приостановить поисково-спасательные работы из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций, - обратилась она к журналистам. - Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность наших спасателей, и возобновим работы, как только сочтем это возможным".

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