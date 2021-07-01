Спасательные работы на месте обрушения здания во Флориде приостановили

МАЙАМИ /штат Флорида/, 1 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд (штат Флорида) приостановлены из-за угрозы дополнительных обрушений.
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Обрушение здания во Флориде. Главное
Об этом заявила в четверг утром на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
"Как многие из вас могли видеть, мы вынуждены были приостановить поисково-спасательные работы из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций, - обратилась она к журналистам. - Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность наших спасателей, и возобновим работы, как только сочтем это возможным".