Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

"В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказала она.

В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. По словам собеседника агентства, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться по результатам следственных действий. "Сейчас Батурин находится на допросе", - уточнил источник.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина - брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.