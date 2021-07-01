Яхта столкнулась с катамараном на Малой Неве в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Прогулочная яхта столкнулась с катамараном в акватории Малой Невы в Санкт-Петербурге в четверг днем, начата проверка, сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту столкновения на Малой Неве катамарана и прогулочной яхты", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, на борту катамарана находился ребенок и взрослый мужчина. Информацию о пострадавших в ведомстве не привели, отметив, что подробности инцидента уточняются. По данным прокуратуры, столкновение произошло на реке напротив дома номер 26 по Петровскому проспекту.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, поступала информация о том, что на Малой Неве пострадали два пассажира катамарана. Собеседник агентства не уточнил, связаны ли эти пострадавшие с данным инцидентом.