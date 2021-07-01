СК просит суд продлить арест устроившему стрельбу в казанской школе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи просят Басманный суд Москвы еще на три месяца продлить срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание по продлению меры пресечения пока не назначено.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Галявиеву меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиеву предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников 15 июня рассказал ТАСС, что Галявиева доставили в московский институт скорой помощи им. В. П. Сербского на экспертизу, которая, по его словам, продлится около месяца.