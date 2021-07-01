На жителя Петербурга возбудили уголовное дело после наезда на моноколесе на ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины в Санкт-Петербурге за наезд на моноколесе на четырехлетнего ребенка, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", в отношении мужчины 1992 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел вечером 30 июня на улице Пограничника Гарькавого. В результате наезда четырехлетний ребенок получил различные травмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.