Суд в Белгороде продлил задержание участников неонацистской ячейки МКУ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Суд продлил задержание шести участников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавших на территории Белгородской области структурную ячейку, на 72 часа. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Белгородского областного суда.

"По шести фигурантам вынесены постановления о продлении срока задержания на 72 часа", - сказали в пресс-службе. Ранее в четверг суд заключил под стражу главаря ячейки - 21-летнего жителя Белгородского района.

По информации пресс-службы суда, четверо из семи задержанных участников украинской неонацистской ячейки являются несовершеннолетними.

Семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения, задержали в четверг в Белгороде в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе"). У задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 ("Вовлечение в деятельность экстремистского сообщества"), ч. 2 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 2 ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Преступная деятельность двух человек дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").