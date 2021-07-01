Более 230 экспертиз проводится для расследования дела о стрельбе в гимназии в Казани

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следствие проводит более 230 экспертиз по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии № 175, в частности изучаются причины изменения сознания фигуранта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Эти данные были озвучены в докладе на встрече по видеосвязи главы ведомства Александра Бастрыкина и его подчиненных с родственниками погибших и пострадавших. "Назначены и проводятся 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена, получены заключения", - сообщили в СК, добавив, что опрошено более 1 500 человек, проведены обыски, исследуются документы, уже изучены записи с камер видеонаблюдения.

Заслушав доклад, глава ведомства указал на необходимость более глубокого анализа причины нападения. "Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый. При этом он поручил следователям во взаимодействии с судебно-экспертным центром разобраться в причинах изменения сознания фигуранта в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин ответил на вопросы родителей о ходе расследования и разъяснил им их права, в том числе требовать компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба. Кроме того, он предложил привлекать для лечения пострадавших детей специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, с которым СК взаимодействует в подобных случаях. "В связи с озвученными проблемами оформления потерпевшими различной документации председатель поручил региональному следственному управлению проработать с республиканскими властями вопрос оперативного содействия в получении родителями пострадавших услуг социального и медицинского характера. Отдельно обсуждались меры возможной поддержки самих детей, серьезно травмированных в результате трагедии", - добавили в ведомстве.

Отдельно информационному центру СК России было поручено установить постоянный контакт с присутствующими на встрече родственниками пострадавших, попросившими об организации для них оперативного канала связи.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников две недели назад рассказал ТАСС, что Галявиева доставили в московский институт скорой помощи им. В. П. Сербского на экспертизу, которая, по его словам, продлится около месяца.